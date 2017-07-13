Избежавшим гибели пассажирам не сообщили об инциденте в аэропорту Сан-Франциско

При этом некоторые из них заметили, что при посадке лайнера Airbus A320 происходит что-то странное.

Экипаж самолёта авиакомпании Air Canada не стал сообщать пассажирам об инциденте, в результате которого авиалайнер лишь чудом избежал столкновения с четырьмя другими самолётами в аэропорту Сан-Франциско. Об этом рассказал телеканал CTV News.

Журналистам удалось пообщаться с пассажирами рейса, прилетевшего в Соединённые Штаты из Торонто. Некоторые из них заметили, что при посадке происходило что-то странное, но уточнили, что экипаж лайнера никак не прокомментировал случившееся.

— Очевидно, что что-то пошло не так, но после приземления нам не дали никакой информации. Несколько неприятно было видеть, как мы практически приземлились на четыре других самолёта, полных пассажиров, — рассказал один из участников происходящего Дейв Джонс.

По словам мужчины, единственное, что сообщил пилот после посадки, что в этот день в аэропорту было особенно оживлённое движение.

Напомним, в начале июля диспетчеру международного аэропорта Сан-Франциско удалось предотвратить катастрофу, которая могла бы стать крупнейшей в истории авиации. Он вовремя заметил, что прилетевший из Торонто самолёт приземляется не на посадочную полосу, а на рулёжную дорожку, на которой в тот момент находились ещё четыре лайнера с пассажирами. Отреагировав, он отдал команду пилотам, и Airbus A320, уже коснувшийся земли, снова набрал высоту и ушёл на второй круг.