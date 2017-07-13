Задержанный в Испании российский программист попросил Путина о помощи

Станислав Лисов просит взять его ситуацию на контроль, так как она полна беззакония и несправедливости.

Российский программист Станислав Лисов, который был задержан в Испании и теперь ожидает экстрадиции в США, направил обращение президенту РФ Владимиру Путину. Обвиняемый в кибермошенничестве просит главу государства взять его ситуацию на контроль. Программист отмечает, что не согласен с предъявленными обвинениями, сообщает RT.

Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России Задержанный в Испании программист Станислав Лисов

Лисов отмечает, что его арест был незаконным и не имеющим юридической силы. Более того, он считает, что если его экстрадируют в США, то статья, по которой его обвиняют, может измениться. Примечательно, что аналогичное обращение президенту направили и родители программиста.

Как ранее сообщал Лайф, Лисов был задержан 13 января в Испании по запросу ФБР и Интерпола. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, в разработке и использовании банковского трояна Neverquest.