Рогозин назвал НАТО обнаглевшим после ролика о "лесных братьях" из СС

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Рогозин назвал НАТО обнаглевшим после ролика о "лесных братьях" из СС

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Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ранее Мария Захарова назвала выпуск видео попыткой переписать историю и поставить под сомнение итоги Нюрнбергского процесса.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил, что ролик НАТО, в котором "воспевают" прибалтийских партизан — так называемых "лесных братьев", воевавших против советских солдат, а после оккупации Латвии, Литвы и Эстонии немецкими войсками помогавших гитлеровцам, подтверждает, что в лице Североатлантического альянса "мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков".

<p>Фото: Twitter.com</p>

Напомним, накануне представители НАТО разместили в Сети восьмиминутный ролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от СССР. Авторы ролика отмечают, что дух "лесных братьев" живёт в современных спецподразделениях вооружённых сил трёх прибалтийских стран.

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