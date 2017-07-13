Рогозин назвал НАТО обнаглевшим после ролика о "лесных братьях" из СС

Ранее Мария Захарова назвала выпуск видео попыткой переписать историю и поставить под сомнение итоги Нюрнбергского процесса.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил, что ролик НАТО, в котором "воспевают" прибалтийских партизан — так называемых "лесных братьев", воевавших против советских солдат, а после оккупации Латвии, Литвы и Эстонии немецкими войсками помогавших гитлеровцам, подтверждает, что в лице Североатлантического альянса "мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков".

Ролик @NATO про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков https://t.co/jbZddWA0J7 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2017 г.

Напомним, накануне представители НАТО разместили в Сети восьмиминутный ролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от СССР. Авторы ролика отмечают, что дух "лесных братьев" живёт в современных спецподразделениях вооружённых сил трёх прибалтийских стран.