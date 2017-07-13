Разойдись! Кортеж Порошенко в Сумах промчался по пешеходной улице

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Разойдись! Кортеж Порошенко в Сумах промчался по пешеходной улице

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Горожане не были предупреждены о планах президента. Только из первой машины пешеходам прокричали: "Внимание, освободите дорогу!"

Во время визита украинского президента Петра Порошенко в город Сумы его кортеж неожиданно свернул с улицы Харьковской на пешеходную улицу Соборную, которая находится в самом центре. Как сообщают украинские СМИ, после этого автомобили резко увеличили скорость.

Отмечается, что горожане не были предупреждены о планах президента. Только из первой машины пешеходам прокричали: "Внимание, освободите дорогу!"

Ранее Лайф писал о том, что на встрече Порошенко с жителями города Сумы люди массово падали в обморок.

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