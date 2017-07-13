По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях, отмечают СМИ.

Саммит Украина — ЕС завершит свою работу без итогового заявления, которое предусмотрено практикой международной дипломатии. Как сообщает издание "Европейская правда", представители Киева и Брюсселя не смогли достичь согласия в отношении формулировок, причём речь идёт о принципиальном и болезненном для украинцев моменте — "европейских устремлениях" Незалежной.

Официальный Киев настаивал на том, чтобы в итоговом заявлении содержался текст преамбулы соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Дословно фраза звучит так: "Европейский союз признаёт европейские стремления Украины и приветствует её европейский выбор".

Однако Брюссель, по данным "Европейской правды", не только не пошёл на включение этих тезисов в текст заявления, но и обозначил новые ограничения в отношении перспектив членства Украины в Евросоюзе: представители Брюсселя якобы обмолвились о том, что речь идёт о перспективе ближайших десятилетий, но никак не месяцев или лет.

— По правилам европейской дипломатии отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях, — отмечает издание.

Саммит Украина — ЕС проходит в Киеве в течение двух дней (12–13 июля) Ранее президент Порошенко признался, что мечтает о проведении таких саммитов в Донбассе и Крыму.