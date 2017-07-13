В Facebook запустили флешмоб с хештегом #ЯпойдунаМатильду

Авторы флешмоба призывают сначала посмотреть кинокартину и не критиковать её до премьеры.

В "Фейсбуке" запустили флешмоб #ЯпойдунаМатильду. Пользователи размещают под этим хештегом афишу и кадры из кинокартины.

Первым опубликовал подобный пост вице-президент Молодёжного союза юристов, адвокат Артём Кирьянов. Он составил текст петиции, где указывает, что в кинокартине отражены реальные события. По словам автора, цель этого флешмоба — обозначить своё отношение к фильму и творчеству Алексея Учителя.

Напомним, премьера фильма назначена на 6 октября и пройдёт в Мариинском театре. Картина рассказывает о взаимоотношениях тогда ещё будущего российского правителя Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская после просмотра трейлера раскритиковала кинокартину. Бывший прокурор Крыма отмечала, что сама не пойдёт смотреть фильм.