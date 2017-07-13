У полузащитника "Аякса" Нури не функционирует большая часть головного мозга

Молодой спортсмен находится в искусственной коме, при этом медики не исключают, что Нури никогда не придёт в сознание.

У 20-летнего хавбека футбольного клуба "Аякс" Абдельхака Нури, который потерял сознание во время товарищеского матча против немецкого "Вердера", обнаружили серьёзное повреждение головного мозга. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-служба голландской команды.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2)#StayStrongAppie — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 13 июля 2017 г.

Отмечается, что врачи, которые осмотрели Нури после злополучного матча, сначала думали, что у полузащитника аритмия. Однако после обследования они выяснили, что у молодого спортсмена необратимые повреждения головного мозга. Его ввели в искусственную кому. Медики допускают, что хавбек может из неё и не выйти, так как большая часть мозга не функционирует.

Абдельхак Нури дебютировал за основной состав "Аякса" в сентябре 2016 года. Ранее он выступал за молодёжную команду амстердамского клуба.