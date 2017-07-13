Трамп приехал на встречу с Макроном

Ранее сообщалось, что из-за визита президента США Эйфелеву башню временно закроют для посетителей.

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Беседа состоится в Париже. Кроме того, главы государств устроят совместную пресс-конференцию.

WATCH: Pres. Trump arrives for meeting with French Pres. Macron; leaders will hold news conference at 12:15 p.m. ET https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/IeKy4oymRU — CBS News (@CBSNews) 13 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что президент США вместе с супругой Меланьей прибыли в столицу Франции по приглашению Макрона. Как ожидается, в Париже они пробудут два дня.

Как отмечалось, Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за визита американского президента Дональда Трампа. Ожидается, что вечером 13 июля Эммануэль Макрон поужинает с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей в ресторане Jules Verne.