Трамп приехал на встречу с Макроном

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Трамп приехал на встречу с Макроном

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Фото: © REUTERS/Michel Euler

Ранее сообщалось, что из-за визита президента США Эйфелеву башню временно закроют для посетителей.

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Беседа состоится в Париже. Кроме того, главы государств устроят совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что президент США вместе с супругой Меланьей прибыли в столицу Франции по приглашению Макрона. Как ожидается, в Париже они пробудут два дня.

Как отмечалось, Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за визита американского президента Дональда Трампа. Ожидается, что вечером 13 июля Эммануэль Макрон поужинает с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей в ресторане Jules Verne.

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