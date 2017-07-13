Умер нобелевский лауреат Лю Сяобо, которого освободили из тюрьмы из-за рака

Китайский правозащитник провёл в заключении восемь лет вместо назначенных 11 из-за болезни.

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в Китае. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, в последние дни он находился в критическом состоянии в больнице. Правозащитника не стало на 62-м году жизни.

Как ранее сообщал Лайф, Сяобо недавно вышел из тюрьмы из-за рака печени. В итоге его поместили в больницу.

Напомним, в 2009 году китайского правозащитника приговорили к 11 годам тюрьмы за попытку свержения государственного строя. Спустя год после того, как его поместили под стражу, Лю Сяобо стал лауреатом Нобелевской премии мира.