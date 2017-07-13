Киллеры готовили запасной план убийства Немцова в гостинице "Украина"

Темирлан Эскерханов и Руслан Мухудинов поджидали политика именно там, рассчитывая, что вечер с Дурицкой он захочет продолжить в одном из номеров.

Двое осуждённых по делу об убийстве Бориса Немцова за несколько часов до преступления дежурили в гостинице "Украина", предполагая, что именно туда могут направиться политик со своей спутницей Анной Дурицкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Марию Семененко.

По её словам, в этом и состоял резервный план киллеров — на случай, если бы он не направился прогуляться по центру Москвы после ужина с подругой.

— За три часа до убийства Немцова Темирлан Эскерханов вместе с Русланом Мухудиновым находились в гостинице "Украина", так как они не исключали, что он может прийти туда вместе с Дурицкой, — пояснила Семененко.

Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Всего по делу о расправе над оппозиционным политиком проходило пять фигурантов. Непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева — приговорили к 20 годам лишения свободы. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева осудили 19, 16, 14 и 11 лет соответственно.