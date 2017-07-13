Глава Белого дома считает, что подобные беседы являются стандартной практикой в политике.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу своего сына с российским юристом прощупыванием оппонента.

— Он встретился с российским юристом, не с правительственным сотрудником. Это была очень короткая встреча, — подчеркнул республиканец на пресс-конференции по итогам общения с французским лидером Эммануэлем Макроном. — С точки зрения практической, мне кажется, многие согласились бы на такую встречу. Это называется прощупыванием оппонента или исследованием, изучением своего оппонента.

Трамп добавил, что ему часто звонили люди, предлагая информацию о Хиллари Клинтон. Президент США добавил, что это стандартная практика в политике.

— Это стандартная практика, когда тебе предлагают информацию. Ты можешь её принять или нет, — пояснил Трамп.

Он подытожил ответ словами, что Дональд Трамп — младший и российский адвокат обсуждали вопросы усыновления и эта встреча не получила дальнейшего развития событий.

Напомним, что сын Дональда Трампа рассказал в "Твиттере" о своём общении во время предвыборной кампании отца с адвокатом Натальей Весельницкой.