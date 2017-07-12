Сын Трампа спрашивал у адвоката из РФ про источники финансирования демократов

По словам Натальи Весельницкой, Дональд Трамп — младший интересовался, есть ли у неё документы, подтверждающие, что демократам поступали средства по сомнительным каналам.

Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала, что сын президента США во время личной встречи в прошлом году задал ей только один вопрос, касающийся компромата на Хиллари Клинтон. Об этом юрист заявила в интервью телеканалу NBC.

— Вопрос, который был задан мне, звучал следующим образом: имеются ли у меня финансовые документы, которые могут доказать, что фонды, используемые для спонсирования национального комитета демократической партии, поступают из неподобающих источников, — пояснила Весельницкая.

Она отметила, что такой информации у неё не было, как и любой другой, компрометирующей Клинтон.

Накануне Дональд Трамп — младший пояснил ситуацию в своём "твиттере". По его словам, о встрече с Весельницкой его попросил представитель российского певца и сына владельца Crocus Group Эмина Агаларова. Сын президента Соединённых Штатов подчеркнул, что на переговорах речь шла о законе Магнитского.

Напомним, изначально о встрече Трампа-младшего и Весельницкой рассказала газета New York Times. Ранее адвокат президента США сообщил, что Трамп не знал о разговоре. В Кремле также заявили, что не располагают данными о Весельницкой.