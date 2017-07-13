В Киеве объяснили отсутствие итоговой декларации саммита Украина — ЕС

По словам замглавы администрации Порошенко, участники саммита решили "сконцентрироваться на конкретных шагах, которые позволят украинцам получить все выгоды от европейской интеграции".

Заместитель глава Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что итоговая декларация на саммите Украина — ЕС не была принята из-за отсутствия консенсуса, и подчеркнул, что это является нормальной ситуацией.

— Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шёл дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации, — сказал Елисеев в эфире Пятого канала.

Как сообщалось ранее, Киев настаивал на том, чтобы в итоговой декларации звучала фраза о признании ЕС европейских стремлений Украины и её европейского выбора. Однако в Брюсселе не согласились на включение данного текста в декларацию, а также, по данным СМИ, заявили о том, что в вопросе присоединения Украины к ЕС речь идёт о перспективе ближайших десятилетий, а не месяцев или лет.