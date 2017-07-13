В Киеве объяснили отсутствие итоговой декларации саммита Украина — ЕС

Заместитель глава Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что итоговая декларация на саммите Украина — ЕС не была принята из-за отсутствия консенсуса, и подчеркнул, что это является нормальной ситуацией.
— Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание, был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ — это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса. В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не шёл дальше тех амбиций, которые заложены в тексте Соглашения об ассоциации, — сказал Елисеев в эфире Пятого канала.
Как сообщалось ранее, Киев настаивал на том, чтобы в итоговой декларации звучала фраза о признании ЕС европейских стремлений Украины и её европейского выбора. Однако в Брюсселе не согласились на включение данного текста в декларацию, а также, по данным СМИ, заявили о том, что в вопросе присоединения Украины к ЕС речь идёт о перспективе ближайших десятилетий, а не месяцев или лет.
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