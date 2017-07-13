BBC подтвердила задержание своих журналистов в Псковской области

Ранее местные СМИ сообщили, что репортёры находились на пограничной территории без спецпропусков.

Представитель Би-би-си подтвердил, что среди журналистов, задержанных сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области, были два сотрудника телерадиокорпорации.

— Несколько журналистов, в том числе двое из Би-би-си, были ненадолго задержаны в Псковском регионе после того, как они непреднамеренно заехали в приграничный район, — цитирует РИА "Новости" представителя Би-би-си.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области после звонка местного жителя задержали журналистов русской службы Би-би-си, "Московского комсомольца" и "Псковской губернии", находившихся на пограничной территории без спецпропусков. Теперь репортёрам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.