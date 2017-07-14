Трамп похвалил физическую форму и красоту супруги Макрона

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Трамп похвалил физическую форму и красоту супруги Макрона

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Президенты Франции и США с супругами. Фото: © REUTERS/Yves Herman

Президент США вместе с супругой Меланьей прибыл с двухдневным визитом в столицу Франции.

Президент США Дональд Трамп, который вместе с супругой Меланьей находится с визитом в Париже, сделал комплимент супруге своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит.

— Вы в такой хорошей форме, — обратился Трамп к Брижит Макрон. — Она в такой хорошей физической форме. Красивая, — повторил он комплимент, обращаясь к президенту Франции.

Как сообщал Лайф, президент США вместе с супругой Меланьей прибыли в Париж по приглашению Макрона, их визит продлится два дня. Ради ужина двух лидеров и их супруг в ресторане Jules Verne 13 июля будет закрыта Эйфелева башня.

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