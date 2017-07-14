Экс-баскетболист не раз признавался в своей любви к сладостям, а в 2009 году он даже записал музыкальный клип в поддержку бренда Krispy Kreme.

Звезда баскетбола и актёр Шакил О'Нил хочет стать "королём пончиков", открыв ещё больше кафе, в которых будут продавать сладости, сообщает TMZ.

Как признался легенда НБА, его цель — стать владельцем 100 заведений. Пока у него только одно, открытое по франшизе Krispy Kreme, оно находится в Атланте.

Как сообщал Лайф, любовь к пончикам вынудила экс-баскетболиста, члена баскетбольного Зала славы стать официальным представителем Krispy Kreme. В октябре 2016 года он также приобрёл франшизу популярной американской сети кафе по приготовлению донатов в Атланте.