Шакил О'Нил хочет стать "королём пончиков"

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Шакил О'Нил хочет стать "королём пончиков"

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Фото: Instagram/shaq 

Экс-баскетболист не раз признавался в своей любви к сладостям, а в 2009 году он даже записал музыкальный клип в поддержку бренда Krispy Kreme.

Звезда баскетбола и актёр Шакил О'Нил хочет стать "королём пончиков", открыв ещё больше кафе, в которых будут продавать сладости, сообщает TMZ.

Как признался легенда НБА, его цель — стать владельцем 100 заведений. Пока у него только одно, открытое по франшизе Krispy Kreme, оно находится в Атланте.

Как сообщал Лайф, любовь к пончикам вынудила экс-баскетболиста, члена баскетбольного Зала славы стать официальным представителем Krispy Kreme. В октябре 2016 года он также приобрёл франшизу популярной американской сети кафе по приготовлению донатов в Атланте.

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