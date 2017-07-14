Макрон: Париж больше не требует ухода Асада

Главной задачей, по словам президента Франции, является искоренение терроризма в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Париж изменил "французскую доктрину в отношении Сирии".

— Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были, — отметил Макрон. — Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции.

В конце июня Макрон уже заявлял, что Франция не рассматривает президента САР Башара Асада как врага и выступает за борьбу с терроризмом.