В Twitter не хотят блокировать аккаунт Трампа, несмотря на жалобы пользователей

Исполнительный директор компании Twitter Омид Кордестани заявил, что социальной сети не следует блокировать профиль президента США Дональда Трампа, несмотря на жалобы на публикуемые им оскорбления, включая недавнее смонтированное видео с "избиением" телеканала CNN и высказывания в адрес журналистки Мики Бжезински.
— Хорошо, что у него есть возможность говорить с помощью "Твиттера", — сказал Кордестани.
По словам операционного директора микроблога Энтони Ното, благодаря таким аккаунтам, как у Трампа, среднее число пользователей в месяц увеличилось на шесть процентов — частично из-за "новых или воскресших читателей", которые подписываются на новостные профили и аккаунты с политической направленностью.
В соответствии с правилами "Твиттера" блокировке подвергаются страницы, где публикуются угрозы, нападки на других на основании их половой принадлежности и другие формы агрессии. После обращения CNN в связи с недавним видео представитель соцсети пояснил, что в твите не было каких-то деталей, указывающих на нарушение правил.
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