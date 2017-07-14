Угнавший вертолёт для атаки на здание ВС Венесуэлы полицейский вышел на протест

Полицейский Оскар Перес скрывался с момента атаки на здание Верховного суда 27 июня.

Полицейский Оскар Перес, угнавший вертолёт для атаки на здание Верховного суда и МВД в Венесуэле в июне, впервые появился на публике. Как сообщает AP, о его местонахождении ничего не было известно с тех пор, как в ночь с четверга на пятницу правоохранитель присоединился к участникам протеста оппозиции.

По данным издания, Перес дал короткий комментарий для СМИ, затем сел на мотоцикл своего товарища и умчался.

Отметим, в нескольких своих видео полицейский подчёркивал, что примкнул к силам безопасности, которые "сыты по горло" президентством Николаса Мадуро.

Напомним, атака на ВС произошла 27 июня. С винтокрылой машины на здание сбрасывались гранаты. Мадуро отнёс действия напавших к террористическому акту.