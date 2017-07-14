Помощник Трампа: США рассматривают вопрос возвращения дипсобственности РФ

По словам Себастьяна Горки, администрация Дональда Трампа хочет "дать шанс" сотрудничеству с РФ.

Второй помощник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация "взвешивает" вопрос возвращения российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству между двумя странами".

— Мы хотим дать сотрудничеству и кооперации шанс. Может, мы не разделяем одну и ту же философию, может, наши государственные деятели не смотрят на мир одинаково, но факт в том, что есть вопросы, вызывающие нашу общую озабоченность, — заявил Себастьян Горка в эфире CNN.

Одним из таких вопросов Горка назвал режим прекращения огня в Сирии.

— Если мы увидим добросовестность со стороны Кремля, когда речь идёт о таких вопросах, как прекращение огня, тогда, возможно, есть шанс того, что отношения между нашими столицами улучшатся, чего хочет [госсекретарь] Рекс Тиллерсон, — заявил советник.

Напомним, в рамках принятых администрацией Барака Обамы санкций против РФ США закрыли доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью — так называемым "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В Москве ситуацию охарактеризовали как беспрецедентную.