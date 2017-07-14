Бейонсе впервые заметили на публике после рождения близнецов

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Бейонсе впервые заметили на публике после рождения близнецов

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Джей Зи, Бейонсе и их старшая дочь Блю Айви Картер. Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Вместе с супругом она поужинала в одном из ресторанов Малибу, однако разъехалась пара на разных машинах.

Певицу Бейонсе впервые заметили на публике после рождения близнецов, появившихся на свет в середине июня. Как сообщает Entertainment Tonight, в компании супруга, рэпера Джей Зи в среду звезда посетила ресторан "Нобу" в Малибу.

По данным СМИ, на ужин пара прибыла на разных авто. Бейонсе и Джей Зи были окружены охранниками, в общей сложности их было около 13: десять телохранителей супругов и трое — из ресторана. Перед тем как Джей Зи вышел из машины, охрана проверила парковку.

Как сообщал Лайф, американская певица Бейонсе родила двойню 12 июня. Малыши родились преждевременно и проходили фототерапию, поэтому провели в больнице две недели. Пара решила назвать близнецов Сэр и Руми.

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