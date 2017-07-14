Отчёт о ЧП в Сан-Франциско: До столкновения самолётов оставалось 30 метров

Согласно данным предварительного отчёта, борт Air Canada пролетел на экстремально низкой высоте над самолётами, стоявшими на рулёжной дорожке.

Канадский совет по вопросам безопасности на транспорте выпустил предварительный отчёт по инциденту в аэропорту Сан-Франциско, когда борт Air Canada по ошибке стал заходить на посадку не на ВПП, а на рулёжную дорожку, где в тот момент находилось четыре лайнера. От катастрофы пассажиров, экипаж и сотрудников гавани спасла только внимательность экипажа одного из судов.

Согласно данным отчёта, судно пролетело на высоте ста футов (около 30 метров) над первыми двумя самолётами, на высоте 200 футов (около 60 метров) — над третьим лайнером и на высоте 300 футов (около 90 метров) — над четвёртым.

Также результаты предварительного расследования показали, что диспетчер, который должен был координировать посадку Air Canada, на тот момент также был занят другими рабочими вопросами (что, по словам эксперта, абсолютно нормально, когда речь идёт о дневном пятничном рейсе).

Предотвратить катастрофу удалось благодаря экипажу судна, находившегося на земле.

— Учитывая то, что самолёт был в четверти мили от рулёжной дорожки и пролетел в ста метрах над первым самолётом, прежде чем уйти на второй круг, можно сказать, что команда идти на второй круг была дана слишком поздно, — сказал эксперт, также порекомендовав Канадскому совету по вопросам безопасности на транспорте вплотную заняться проблемой "усталости пилотов", которая и может приводить к ужасающим последствиям.

В доступе также имеется расшифровка разговора диспетчера и пилота Air Canada.

Air Canada пилот: Я вижу огни на ВПП. Вы можете подтвердить, что нам можно садиться?

Диспетчер: Подтверждаю, что на 28 ВПП никого нет.

Air Canada: Ок.

Неизвестный: Куда этот парень идёт? Он на рулёжной дорожке!

Диспетчер: Air Canada, идите на второй круг.