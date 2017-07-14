Педофила дважды принимали на работу в детский парк развлечений в Великобритании

Руководство компании не могло изучить биографию мужчины из-за Закона о реабилитации правонарушителей.

Ранее осуждённый за педофилию мужчина дважды устраивался на работу в детский парк развлечений в британском городе Кеттеринг, пишет Daily Mirror.

По информации издания, 55-летнего Кевина Марлоу признали виновным в совращении 12-летней девочки. После того, как мужчина отбыл наказание в тюрьме и вышел на свободу, он попытался оформиться на работу в детский парк. Руководство компании не смогло изучить биографию Марлоу из-за запрета правительства и приняло его в штат.

Вскоре педофилу пришлось уволиться, а через несколько месяцев он вернулся в тот же парк.

Ранее Лайф сообщал о 20-летнем британце, который устроился на работу в "Макдоналдс" через несколько дней после выхода из тюрьмы. В разговоре с корреспондентом газеты The Sun парень признался, что был осуждён за педофилию и недавно был досрочно освобождён.