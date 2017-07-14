Бейонсе впервые показала своих близнецов

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Бейонсе впервые показала своих близнецов

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Ранее певица впервые за последний месяц вышла в свет вместе с супругом Джеем Зи в Малибу.

Американская певица Бейонсе показала своих близнецов впервые после рождения. Фотографию детей девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

— Сэру Картеру и Руми исполнился один месяц сегодня, — написала певица под фотографией.

Напомним, 12 июня Бейонсе родила мальчика и девочку. Дети появились на свет в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Некоторое время близнецы находились в больнице из-за преждевременного рождения.

Накануне, как сообщал Лайф, певица впервые после родов вышла в свет в компании своего супруга Джея Зи.

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