Бейонсе впервые показала своих близнецов

Ранее певица впервые за последний месяц вышла в свет вместе с супругом Джеем Зи в Малибу.

Американская певица Бейонсе показала своих близнецов впервые после рождения. Фотографию детей девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️ Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT

— Сэру Картеру и Руми исполнился один месяц сегодня, — написала певица под фотографией.

Напомним, 12 июня Бейонсе родила мальчика и девочку. Дети появились на свет в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Некоторое время близнецы находились в больнице из-за преждевременного рождения.

Накануне, как сообщал Лайф, певица впервые после родов вышла в свет в компании своего супруга Джея Зи.