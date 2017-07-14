В СИЗО нашли мёртвым обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика под Челябинском

Как отметили в Следственном комитете, обвиняемый находился в одиночной камере в Златоусте.

Житель города Касли, что под Челябинском, обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика, был найден мёртвым в камере СИЗО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного управления СК РФ по региону Александра Скорика.

— 13 июля в одиночной камере СИЗО города Златоуста обнаружено тело 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего, — рассказал собеседник агентства. Следователи проводят проверку по факту смерти.

Напомним, 14 июня, днём, ребёнок уехал из дома на велосипеде в библиотеку за учебниками, после чего не вернулся. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали 8 июля. Мужчина признался в убийстве и показал место захоронения. Его арестовали и отправили в СИЗО.