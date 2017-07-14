Пропавшую в Турции российскую семью задержали за попытку попасть в Сирию

Женщину из Саратовской области с двумя детьми и гражданским мужем направили в миграционную тюрьму в городе Антакья.

Семью из Саратовской области задержали в Турции при попытке нелегально попасть в Сирию, передаёт РИА "Новости". Как сообщается, Светлану Уханову с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари отправили в миграционную тюрьму в городе Антакья. Их обвиняют в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Поиски семьи организовал бывший супруг Светланы, Сергей Уханов, около месяца назад. Женщина уехала с семьёй отдыхать в Анкару к сестре. Но вместо этого все четверо оказались в Стамбуле, после чего связь с ними была потеряна.

Как выяснил Сергей Уханов, экс-супругу задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, после чего её направили в Стамбул, откуда она якобы попыталась выехать в Баку.

— 7 июля мы в аэропорту увидели группу людей, среди которых была наша внучка. Моя супруга подбежала и схватила внучку сразу на руки. Светина мама попыталась отвести в сторону Свету, чтобы с ней поговорить. Однако ребёнка у нас сразу отняли, — рассказал отец Сергея, Валерий Уханов.

Как отмечается, Светлана отказалась возвращаться в Россию, заявив, что её сразу арестуют. Как отметил Валерий, женщину вскоре задержали и направили в турецкую тюрьму.