В Ассоциации дипломатов осудили условия США по возвращению дипсобственности

Как подчеркнул Андрей Бакланов, подобные действия американской стороны не имеют прецедентов.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал Лайфу слова второго помощника президента США Дональда Трампа о возвращении дипсобственности РФ.

— Условия американской стороны, с моей точки зрения, увязывание политических вопросов и вопросов собственности, является непрофессиональным. Я скептически отношусь к этой попытке, — отметил Бакланов.

Ранее сообщалось со ссылкой на Себастьяна Горку, что администрация США "взвешивает" вопрос возвращения российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству между двумя странами". При этом он назвал ряд условий.

Напомним, в рамках принятых администрацией Барака Обамы антироссийских санкций США закрыли доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью. В РФ ситуацию охарактеризовали как беспрецедентную.