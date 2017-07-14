У ловца покемонов Соколовского заблокировали банковские счета

Блогер внесён в список экстремистов по решению Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Банковские счета блогера Руслана Соколовского, ловившего в храме покемонов, заблокированы. Об этом его адвокат Алексей Бушмаков сообщил агентству РИА "Новости".

— Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, — пояснил юрист, имея ввиду список экстремистов, составленный Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Соколовского задержали 2 сентября 2016 года и впоследствии признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти и вражды. Сначала его приговорили к 3,5 года условно, однако затем смягчили наказание до двух лет и трёх месяцев.