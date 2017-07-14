"Жена" тигра Амура тоже не ест козлов

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"Жена" тигра Амура тоже не ест козлов

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Фото: safaripark25.ru

В Приморском сафари-парке снова решились на эксперимент и подселили к хищнице парнокопытное.

"Жена" известного тигра Амура тоже не есть козлов. Как сообщает паблик Mash, в Приморском сафари-парке подружились трёхлетняя хищница Уссури и парнокопытное Тур.

Накануне его запустили к тигрице, где козёл встретил все попытки тигрицы приблизиться наклоном своей рогатой головы. В сафари-парке надеются, что дружба тигрицы и козла только начинается.

— Мы уверены, что у Тура и Уссури получится надолго сохранить дружбу, — рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Теперь у тигра Амура появился конкурент в борьбе за сердце Уссури.

Напомним, что 10 месяцев назад полосатая хищница подарила Амуру сына Шерхана.

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