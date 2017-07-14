Букмекеры назвали фаворита в поединке Макгрегора и Мейвезера

Ирландский и американский бойцы встретятся 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Замгендиректора компании "Лига ставок" Александр Егоров раскрыл Лайфу, кто у букмекеров является фаворитом в поединке между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером.

— Когда было объявлено о дате проведения боя, фаворитом, так как бой состоится по правилам бокса, стал Мейвезер, — заявил Егоров. — Коэффициент на его победу был 0,15, а коэффициент на победу Макгрегора — 4,7.

Он уточнил, что сейчас показатели немного изменились и теперь коэффициенты составляют 0,18 и 4,3 соответственно.

— При этом болельщики всё равно ставят на Макгрегора, порядка 90% ставок приходятся на него, — рассказал Егоров. — Достаточно уникальная ситуация.

Напомним, что поединок между Макгрегором и Мейвезером состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ранее Лайф писал, что во время совместной пресс-конференции один из бойцов устроил другому провокацию. Мейвезер обозвал Макгрегора стриптизёром и забросал купюрами.