Ляшко: После Гитлера коров на Украине было больше, чем сейчас

Депутат Верховной рады вернулся с "гастролей" по украинским сёлам и рассказал "далёким от жизни" коллегам, что на самом деле волнует рядовых граждан страны.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что развитие сельского хозяйства в стране находится на крайне низком уровне. К такому выводу он пришёл после командировки по украинским регионам. Парламентарий призвал коллег по Верховной раде "прекратить демагогию и обратиться к реальным проблемам", волнующим миллионы граждан. Например, поднять закупочную цену на молоко и восстановить поголовье скота.

— Цена за литр молока мизерная — 3,50 гривны, поэтому люди массово вырезают скот. После Гитлера на Украине было больше коров, чем сейчас, — возмутился Ляшко. — Более того, дотации от правительства не доходят до фермеров — средства получают латифундисты. Господин премьер-министр, расскажите украинцам, что вы делаете для того, чтобы восстановить поголовье рогатого скота на селе и установить рыночные цены на молоко.

Отметим, лидер Радикальной партии традиционно делает ставку на свой сельский электорат. На днях он пригрозил украинскому кабмину вилами, которые были ему подарены на встрече с рабочими завода "Темп" в Черкассах.