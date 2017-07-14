СМИ: Бывший контрразведчик СССР подтвердил свою встречу с Трампом-младшим

Ринат Ахметшин удивлён резонансом, который возник вокруг беседы годичной давности.

Журналистам Associated Press удалось связаться с экс-сотрудником советской контрразведки Ринатом Ахметшиным. По данным агентства, он подтвердил факт своей встречи с сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году. При этом бывший разведчик признался, что удивлён резонансом, который возник вокруг этой темы благодаря СМИ.

— Не думал, что это так важно, если честно, — добавил он.

Ахметшин рассказал, что Трамп-младший действительно хотел узнать у Весельницкой об источниках финансирования демократов, однако адвокат ответила, что у неё нет этой информации. После этого наследник будущего президента США потерял к беседе всякий интерес.

— Все они не могли дождаться окончания этой встречи, — указал Ахметшин.

Напомним, по данным NBC, Ахметшин являлся лоббистом, который больше 20 лет назад перебрался в США после отставки из органов разведки СССР. В материале телекомпании говорится, что роль этого человека наверняка привлечёт внимание спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.