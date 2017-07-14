В Кремле не знают о встрече сына Трампа с бывшим агентом спецслужб СССР

Ранее телеканал NBC сообщил, что наследник американского лидера беседовал с юристом из России в присутствии экс-сотрудника советской контрразведки по имени Ринат Ахметшин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что в Кремле нет информации о неком агенте спецслужб СССР Ринате Ахметшине. По сведениям американских СМИ, именно этот человек присутствовал на встрече сына президента США и адвоката из России Натальи Весельницкой, которая якобы должна была передать Дональду Трампу — младшему компромат на Хиллари Клинтон.

— Нет, о нём ничего не известно, — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об упомянутом сотруднике советской контрразведки.

Добавим, по данным NBC Ахметшин являлся лоббистом, который больше 20 лет назад перебрался в США после отставки их органов разведки СССР. В материале телекомпании говорится, что роль этого человека наверняка привлечёт внимание спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Напомним, изначально о встрече Трампа-младшего и Весельницкой рассказала газета New York Times. Позже наследник президента США пояснил, что о встрече с Весельницкой его попросил представитель российского певца и сына владельца Crocus Group Эмина Агаларова, в речь на переговорах шла о законе Магнитского.

К слову, сам Трамп назвал встречу своего сына с российским юристом "прощупыванием оппонента". Он считает, что подобные беседы являются стандартной практикой в политике.