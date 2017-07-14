Появились первые фото с места нападения на туристов в Хургаде

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Появились первые фото с места нападения на туристов в Хургаде

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Фото: twitter.com

Злоумышленник был задержан, но о его мотивах пока ничего не известно. Детали произошедшего уточняются.

В Сети появились фото с пляжа в Хургаде, где неизвестный злоумышленник с ножом напал на группу туристов. В результате произошедшего погибли две гражданки Украины, ещё несколько человек были ранены, об их состоянии ничего не известно.

<p>Фото: twitter.com</p>

Злоумышленник был задержан правоохранителями. О его мотивах пока ничего неизвестно. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, преступник проник на территорию отеля через пляж, приплыв от расположенной неподалёку публичной зоны отдыха.

<p>Фото: twitter.com</p>

По последней информации, среди пострадавших есть женщина с гражданством России.

<p>Фото: twitter.com</p>

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