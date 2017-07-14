"Не лепит горбатого". Путин назвал Трампа внимательным собеседником

По словам российского лидера, президент США умеет слушать, дискутировать и живо реагирует на слова оппонента.

Президент России Владимир Путин остался удовлетворён беседой со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом российский лидер рассказал на встрече с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом.

По словам Путина, президент США обладает чрезвычайно важными качествами — умеет слушать и живо реагировать на слова собеседника, а не "лепит горбатого", как принято говорить в народе.

— Знаете, есть такие люди, которые толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, своё "лепят горбатого", как у нас в народе говорят, — отметил президент России. — А Трамп реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, если ему что-то не нравится, задаёт какие-то вопросы... Это важно и это положительно.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут политики беседовали больше двух часов.