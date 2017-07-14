На Украине резню на пляже в Хургаде назвали терактом

В Незалежной пока не могут подтвердить, что при нападении погибли граждане их страны.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий назвал нападение мужчины на туристов на пляже в Хургаде терактом. При этом, по его данным, пока нельзя утверждать, что при резне погибли граждане Незалежной.

— По нашей информации, погибло два человека, информация немного разнится, но, по нашим данным, это могут быть граждане или Германии, или Армении, — заявил Латий в эфире телеканала "112. Украина".

Сегодня днём вооружённый ножом мужчина напал на туристов вблизи отеля Sunny Days El Palacio Resort. От полученных ран две женщины погибли, ещё четыре пострадали. Известно, что среди раненых есть россиянка.