Немецкий депутат предложила расстрелять участников беспорядков на саммите G20

Об этом 71-летняя Кристель Вайсиг написала на своей странице в "Фейсбуке", однако вскоре удалила свою публикацию.

В Германии 71-летняя депутат федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристель Вайсиг предложила расстрелять протестующих, которые устроили беспорядки в Гамбурге во время саммита G20. Как передаёт The Local, публикацию с таким предложением она разместила на своей странице в "Фейсбуке", однако позже удалила её.

— Погромщиков надо было бы расстреливать на месте, почему мы не разрешаем этого делать? — написала Вайсиг.

Политик отказалась прокомментировать СМИ свои слова, поэтому на вопросы журналистов ответил её представитель Хенниг Хофгард, который объяснил публикацию тем, что депутат была поражена царившим в родном для неё городе насилием.

— Она хотела, чтобы люди увидели, насколько государство беззащитно перед лицом этого бесчеловечного насилия, — сказал Хофгард.

Ранее Лайф писал о том, что во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, который состоялся 7–8 июля, пострадало 476 полицейских. Было задержано 411 протестующих.