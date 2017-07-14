Путин признался, что заснул во время просмотра фильма о себе

По словам президента, он уже начинал смотреть документальную ленту Оливера Стоуна, но обещает всё-таки закончить знакомство с картиной.

Президент России не смог досмотреть четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Об этом на встрече с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом рассказал сам российский лидер.

— Я смотрел этот фильм, когда летел из командировки в самолёте, а поскольку я мало спал, то, пока смотрел, заснул, — признался Путин.

Тем не менее российский лидер отметил, что, судя по отзывам тех, кто посмотрел картину целиком, в этом фильме всё объективно. Каких-либо продолжений ленты, по словам Путина, на данный момент не планируется.

Напомним, премьера картины состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime. В его основу легли несколько десятков интервью, которые российский лидер дал Оливеру Стоуну со 2 июля 2015 года по 10 февраля 2017 года.

Ранее Путин рассказал, что фильм создавался "буквально на ходу", а к некоторым интервью, вошедшим в картину, он даже не готовился заранее.