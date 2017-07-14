Илон Маск представил новый сайт, на котором всего одна буква

Адрес домена полностью совпадает с первой компанией предпринимателя, которую он основал в 1999 году.

Глава и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, которы недавно выкупил домен х.com, представил новый сайт. Об этом предприниматель написал в своём микроблоге в "Твиттере". Примечательно, что, зайдя на сайт, можно увидеть всего одну букву — Х.

Excited to announce the launch of https://t.co/J6TuRWIQAA! It's a little verbose right now, but that will be fixed tomorrow. — Elon Musk (@elonmusk) 14 июля 2017 г.

— Счастлив запустить сайт x.com! Сейчас там не так много слов, но завтра это будет исправлено, — написал Маск.

Как ранее писал Лайф, домен может быть использован для сайта компании SpaceX. Однако, по утверждениям Маска, адрес был приобретён "из сентиментальных соображений", так как доменное имя в точности совпадает с названием первой компании предпринимателя X.com, которая была основана им в 1999 году. По данным издания TechCrunch, адрес x.com был куплен за $5 млн.