Илон Маск представил новый сайт, на котором всего одна буква

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Илон Маск представил новый сайт, на котором всего одна буква

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Илон Маск. Фото: © REUTERS/Ben Macmahon

Адрес домена полностью совпадает с первой компанией предпринимателя, которую он основал в 1999 году.

Глава и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, которы недавно выкупил домен х.com, представил новый сайт. Об этом предприниматель написал в своём микроблоге в "Твиттере". Примечательно, что, зайдя на сайт, можно увидеть всего одну букву — Х.

— Счастлив запустить сайт x.com! Сейчас там не так много слов, но завтра это будет исправлено, — написал Маск.

<p>Скриншот сайта x.com</p>

Как ранее писал Лайф, домен может быть использован для сайта компании SpaceX. Однако, по утверждениям Маска, адрес был приобретён "из сентиментальных соображений", так как доменное имя в точности совпадает с названием первой компании предпринимателя X.com, которая была основана им в 1999 году. По данным издания TechCrunch, адрес x.com был куплен за $5 млн.

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