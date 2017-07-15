Рэпер DMX не признал вины в мошенничестве с налогами и был отпущен под залог

Его обвиняют в сокрытии миллионов долларов дохода от Налогового управления США с помощью преступной схемы.

Рэпер DMX (Эрл Симмонс), о задержании которого за неуплату налогов сообщалось накануне, вышел под залог в размере 500 тысяч долларов. Как сообщает портал TMZ, музыкант не признал себя виновным по 14 пунктам обвинения.

В отношении Симмонса наложены ограничения на поездки — он не должен уезжать далеко от дома в Нью-Йорке. Находясь под залогом, DMX не может носить с собой огнестрельное оружие, также он будет находиться под строгим контролем на предмет употребления наркотиков.

На следующем судебном слушании будет решаться вопрос о том, может ли рэпер ездить куда-то дальше Нью-Йорка в рабочих целях.

Напомним, музыканта обвиняют в уклонении от уплаты 1,7 млн долларов с 2002 по 2005 год.