"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Котёнка по имени Гав" и "Попугая Кеши"

Как отметил директор студии Борис Машковцев, перезапуск мультсериалов более безопасен с точки зрения финансовых рисков.

Студия "Союзмультфильм" в 2017 году выпустит продолжение всеми любимых приключений "Попугая Кеши", героев "Простоквашино" и "Котёнка по имени Гав".

"Союзмультфильм" в этом году планирует вернуть маленьким зрителям мультсериалы "Попугай Кеша", "Котёнок по имени Гав", а также выпустит продолжение "Пластилинок" и новые сериалы — "Оранжевая корова", "Богатырята" и "Зебра в клеточку". Фото: кадр из мульсериала "Котенок по имени Гав"

По словам директора студии Бориса Машковцева, основная задача, стоящая перед руководством, — это сделать "Союзмультфильм" экономически рентабельным в условиях рыночной экономики.

— Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков, — приводятся слова Машковцева на сайте Минкультуры.

Как сообщал Лайф ранее, в период с 2018 по 2020 год выйдет 30 новых серий "Простоквашино", также будет снято полнометражное продолжение "Попугая Кеши".