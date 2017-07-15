В Китае простились с нобелевским лауреатом Лю Сяобо

Нобелевскую премию правозащитник получил в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В Китае простились с лауреатом Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Как сообщает агентство Associated Press, тело правозащитника кремировали в городе Шэньян.

На церемонии прощания присутствовали родственники и друзья Лю Сяобо.

Как ранее сообщал Лайф, китайский правозащитник скончался в больнице Шэньяна на 62-м году жизни. Долгое время он боролся с раком печени.