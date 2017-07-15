В Москве врачи завершили экспертизу осуждённого инвалида-колясочника Мамаева

Описание болезней молодого человека заняло целый лист A4. Среди его диагнозов указана детская спинальная мышечная атрофия.

В Москве врачи завершили экспертизу инвалида-колясочника Антона Мамаева, осуждённого за разбой. Как сообщает телеграм-канал Mash, описание болезней молодого человека заняло целый лист A4.

Медики подтвердили следующие диагнозы: детская спинальная мышечная атрофия, тетрапарез, контрактура тазобедренных суставов и локтевых, кахексия, выраженная мышечная гипотрофия, мочекаменная болезнь, пневмофиброз.

Напомним, инвалида-колясочника с мышечной атрофией Антона Мамаева приговорили к 4,5 года колонии по обвинению в разбое. Молодого человека весом всего в 18 килограммов обвинили в том, что вместе с подельником он якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших, среди которых был и экс-спецназовец. Мамаева поместили в СИЗО "Матросская тишина", а спустя неделю перевели в спецбольницу.

Прокуратура попросила направить дело на новое рассмотрение, а также освободить Мамаева.