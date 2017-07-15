Напавший с ножом на туристов в Хургаде следовал указаниям ИГИЛ

Утверждается, что мужчина контактировал с экстремистами в Сети, откуда он и получил указание напасть на отдыхающих.

Напавший с ножом на туристов в египетской Хургаде следовал указаниям террористической группировки ИГИЛ*. Как утверждает немецкая газета Bild, ссылаясь на источник в спецслужбах Египта, боевики связались с преступником в Интернете.

Напомним, что вчера в Хургаде злоумышленник напал на отдыхающих на пляже. Среди пострадавших оказалась гражданка России. Две туристки погибли. Преступника сразу же задержали. По словам очевидцев, он кричал, что египтяне ему не нужны.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.