Напавший с ножом на туристов в Хургаде следовал указаниям ИГИЛ

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Напавший с ножом на туристов в Хургаде следовал указаниям ИГИЛ

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Фото: соцсети 

Утверждается, что мужчина контактировал с экстремистами в Сети, откуда он и получил указание напасть на отдыхающих.

Напавший с ножом на туристов в египетской Хургаде следовал указаниям террористической группировки ИГИЛ*. Как утверждает немецкая газета Bild, ссылаясь на источник в спецслужбах Египта, боевики связались с преступником в Интернете.

Напомним, что вчера в Хургаде злоумышленник напал на отдыхающих на пляже. Среди пострадавших оказалась гражданка России. Две туристки погибли. Преступника сразу же задержали. По словам очевидцев, он кричал, что египтяне ему не нужны.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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