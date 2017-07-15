Поклонская одобряет. Фанаты на футбольном матче подняли "царские" баннеры

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Поклонская одобряет. Фанаты на футбольном матче подняли "царские" баннеры

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Болельщики на "перетяге" попросили режиссёра Алексея Учителя "убрать руки от царя", вероятно, имея в виду фильм "Матильда".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Facebook разместила снимки с матча Cуперкубка России "Спартак" — "Локомотив", который проходил в Москве 14 июля. Фанаты на трибунах раскрыли баннеры в поддержку Николая II и семьи последнего русского императора.

<p>Фото: Facebook</p>

В частности, болельщики призвали Алексея Учителя "отстать" от царя. Вероятно, имелся в виду снятый им фильм "Матильда", где рассказывается об отношениях правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Премьера кинокартины назначена на октябрь текущего года. Фильм уже вызвал немало критики со стороны Натальи Поклонской.

<p>Фото: Facebook</p>

— Болельщики прислали на почту. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди, — написала депутат Госдумы.

<p>Фото: Facebook</p>

Отметим, что "За Веру, Царя и Отечество" — это девиз, который был распространён до революции среди русских офицеров. Получил распространение в XIX веке.

<p>Фото: Facebook</p>

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