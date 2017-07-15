Житель Абхазии признался, что участвовал в убийстве туриста из России

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Житель Абхазии признался, что участвовал в убийстве туриста из России

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В то же время мужчина утверждает, что смертельный удар ножом нанёс его сообщник, а он лишь удерживал семью убитого.

Житель Абхазии Адгур Тцерцелия, задержанный по подозрению в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них, признался в содеянном. Как сообщает телеграм-канал Mash, он также дал показания на своего брата и уточнил, что лишь с угрожал оружием и удерживал при помощи него семью убитого россиянина Андрея Кабанова. Однако само убийство совершил его брат.

В настоящее время в республики ведётся розыск второго преступника, участвовавшего в нападении на отдыхающих россиян.

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