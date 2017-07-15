Нардеп Геращенко заявил об "агентах Кремля" в Раде

Нардеп Антон Геращенко заявил об "агентах Кремля" в Верховной раде, отметив, что их меньше, чем было ранее. Об этом сообщает "112 Украина".
— Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой, — сказал парламентарий.
Напомним, что нардеп Геращенко и при подрыве главы спецназа ГУР увидел "руку Кремля".
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