Нардеп Геращенко заявил об "агентах Кремля" в Раде

Парламентарий считает, что все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются якобы российской пропагандой.

Нардеп Антон Геращенко заявил об "агентах Кремля" в Верховной раде, отметив, что их меньше, чем было ранее. Об этом сообщает "112 Украина".

— Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой, — сказал парламентарий.

Напомним, что нардеп Геращенко и при подрыве главы спецназа ГУР увидел "руку Кремля".