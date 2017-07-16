Из-за операции Маккейна в Сенате переносят голосование по отмене Obamacare

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Из-за операции Маккейна в Сенате переносят голосование по отмене Obamacare

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Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

В связи с операцией сенатора Джона Маккейна в Сенате отложат рассмотрение проекта замены реформы здравоохранения, принятой при Бараке Обаме. Об этом сообщает AP.

По данным Politico, голосование должно состояться на следующей неделе и, вероятнее всего, провалится из-за отсутствия на нем сенатора.

Как сообщалось ранее, хирурги удалили Маккейну сгусток крови под левым. По словам медиков, сейчас сенатор чувствует себя хорошо.

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