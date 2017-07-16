Из-за операции Маккейна в Сенате переносят голосование по отмене Obamacare

В связи с операцией сенатора Джона Маккейна в Сенате отложат рассмотрение проекта замены реформы здравоохранения, принятой при Бараке Обаме. Об этом сообщает AP.

BREAKING: McConnell defers consideration of Senate health care bill in wake of McCain absence due to surgery. — The Associated Press (@AP) 16 июля 2017 г.

По данным Politico, голосование должно состояться на следующей неделе и, вероятнее всего, провалится из-за отсутствия на нем сенатора.

Как сообщалось ранее, хирурги удалили Маккейну сгусток крови под левым. По словам медиков, сейчас сенатор чувствует себя хорошо.