Угнавший вертолёт полицейский обещает общенациональный протест в Венесуэле

По словам Оскара Переса, протест завершится только при условии "свержения действующей диктатуры".

Полицейский Оскар Перес, угнавший вертолёт для атаки на здание Верховного суда и МВД Венесуэлы, пообещал, что с 18 июля протест против власти примет общенациональный масштаб. Об этом он заявил в интервью телеканалу Telemundo.

— Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут, — сказал Перес.

По словам полицейского, он испытывает страх за жизни протестующих, тех, кто погиб и пострадал.

Напомним, после нападения 27 июня Перес впервые вышел из подполья в ночь с четверга на пятницу, присоединившись к протестующим.