Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

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Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: kino-teatr.ru

Известный актёр умер накануне в своём доме от остановки сердца. Ему было 74 года.

Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщение об этом появилось на странице алма-атинского театра имени Лермонтова, ведущим актёром которого являлся Толоконников.

— Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.

Однако дата прощания с артистом пока не уточняется.

Напомним, известный актёр Владимир Толоконников ушёл из жизни накануне. В связи с утратой свои соболезнования выразил режиссёр "Собачьего сердца" Владимир Бортко.

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