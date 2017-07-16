Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщение об этом появилось на странице алма-атинского театра имени Лермонтова, ведущим актёром которого являлся Толоконников.
— Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.
Однако дата прощания с артистом пока не уточняется.
Напомним, известный актёр Владимир Толоконников ушёл из жизни накануне. В связи с утратой свои соболезнования выразил режиссёр "Собачьего сердца" Владимир Бортко.
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