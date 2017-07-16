Известный актёр умер накануне в своём доме от остановки сердца. Ему было 74 года.

Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщение об этом появилось на странице алма-атинского театра имени Лермонтова, ведущим актёром которого являлся Толоконников.

— Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.

Однако дата прощания с артистом пока не уточняется.

Напомним, известный актёр Владимир Толоконников ушёл из жизни накануне. В связи с утратой свои соболезнования выразил режиссёр "Собачьего сердца" Владимир Бортко.